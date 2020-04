Covid-19

Entre os 57 doentes da covid-19 nos Açores há três profissionais de saúde, infetados em contexto laboral, na ilha de São Miguel, para quem estão a ser criadas condições de alojamento, revelou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

"Vamos tentar alojá-los num espaço próprio para que não fiquem junto do seu agregado familiar, para as situações em que for aplicável", avançou o responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.