Covid-19

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da Madeira elevou hoje para 43 o número de infeções por covid-19 no arquipélago, mais um do que na terça-feira.

A vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, esclareceu que se trata de um caso importado, tratando-se de uma pessoa regressada do Reino Unido que se encontrava em quarentena.

"Temos hoje 43 casos. Hoje um novo caso de um doente na faixa etária dos 60 a 69 anos, com residência no concelho da Ponta do Sol, trata-se de um caso importado de um doente que regressou do Reino Unido há menos de 14 dias e que estava a cumprir quarentena desde a chegada à região", especificou.