Covid-19

A Câmara de Monção informou hoje ter ativado o seu o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) dada a "previsível evolução" da pandemia de covid-19 "e a necessidade de prevenir os seus efeitos na população".

Segundo fonte autárquica, trata-se do primeiro plano municipal a ser ativado no distrito de Viana do Castelo.

A decisão foi comunicada, hoje, pela câmara presidida por António Barbosa, através da página oficial da autarquia no Facebook.