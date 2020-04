Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou uma descida do preço da tarifa aplicada no mercado regulado de cinco euros por megawatt/hora (MWh), ou seja, uma redução de aproximadamente 3% no total da fatura de eletricidade dos consumidores.

"A ERSE, na sequência da baixa de preços da energia ocorrida no MIBEL [Mercado Ibérico de Eletricidade], aprovou uma descida do preço da tarifa de energia aplicada ao mercado regulado, de cinco euros por MWh. A alteração desta componente da tarifa de venda a clientes finais traduz-se numa redução de cerca de 3% no total da fatura de eletricidade dos consumidores", avançou, em comunicado, o regulador.

Esta atualização terá assim um "impacto direto" nas tarifas transitórias e sociais de venda a clientes finais no mercado regulado em Portugal.