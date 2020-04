Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) apelou hoje à comunidade internacional para perdoar a dívida dos países mais vulneráveis, que arriscam o colapso económico por causa da pandemia da covid-19.

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que a organização faz este apelo em conjunto com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional para que se "acelere o processo de apoio" a esses países para proteger as suas economias da crise.

"Muitos países em desenvolvimento não conseguem apoiar as suas sociedades", especialmente agora, quando estão sujeitas a medidas de restrição de movimentos que afetam todo o tecido económico e social.