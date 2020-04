Actualidade

Portugal emitiu hoje 5.000 milhões de euros de dívida com a maturidade de sete anos a uma taxa de 0,726%, numa operação sindicada por seis bancos, divulgou a Agência de Gestão da Tesouraria e Dívida Pública (IGCP).

"Apesar de altos níveis de volatilidade nos mercados, a transação atraiu um recorde de ordens de compra para a República Portuguesa, com ordens acima de 30 mil milhões de euros, o maior valor de sempre para uma sindicação de OT [Obrigações do Tesouro]", pode ler-se no comunicado hoje enviado pelo IGCP.

De acordo com a entidade presidida por Cristina Casalinho, "a transação seguiu-se às linhas de atuação do segundo trimestre do IGCP, tornando público um aumento antecipado da necessidade de financiamento devido à resposta da República à covid-19".