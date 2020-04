Covid-19

Os Campeonatos Europeus de natação adaptada, previstos para maio, no Funchal, foram adiados, anunciou hoje o Comité Paralímpico Internacional (IPC), que também refere que não haverá quaisquer provas até setembro.

Na mesma nota, o IPC adianta ainda que os rearranjos de calendário ditados pela pandemia de covid-19 levam a que os Mundiais de 2021, igualmente previstos para o complexo de piscinas do Funchal, não se realizem nas datas previstas, para não colidir com os Jogos Paralímpicos, adiados para 14 de agosto a 05 de setembro do próximo ano.

Os Europeus estavam programados para 17 a 23 de maio e ainda não têm datas calendarizadas, a exemplo das World Series, que deveriam ter lugar em Berlim entre 18 e 21 de junho.