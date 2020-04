Covid-19

A União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UDIPSS) do Porto encomendou 30 mil máscaras à China, num negócio que envolve a Cruz Vermelha Portuguesa e a Chinesa, disse hoje à Lusa o presidente da instituição, Rui Leite Castro.

Admitindo que as instituições associadas vivem dias difíceis "com falta de pessoal e de material", o responsável, ainda assim, deu conta de algum conforto com o resultado de um levantamento efetuado nos últimos dias.

"Obtive resposta de 122 das 200 instituições associadas do distrito do Porto com lares, centros de dia, serviço de apoio domiciliário ou lar residencial [para deficientes]. Das respostas contabilizadas existe apenas um utente e quatro colaboradores com a covid-19", relatou Rui Leite Castro.