Covid-19

A ARS Norte garantiu hoje que os testes à covid-19 estão a ser efetuados no "prazo máximo de uma semana" e revelou estar a trabalhar para que, em breve, possa existir um centro por agrupamento de centros de saúde.

"Mesmo com o aumento do número de pessoas referenciadas (agora pelos próprios médicos de família), os testes são efetuados no prazo máximo de uma semana", assegurou a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, quando questionada pela Lusa sobre o atual tempo de espera para realizar um teste nos 15 centros de rastreio à covid-19 instalados na sua área da atuação.

Segundo aquela autoridade de saúde, "nos próximos dias" está ainda previsto o aumento da capacidade de resposta dos centros de testes à covid-19 a funcionar na região e que estão já em funcionamento.