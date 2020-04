Covid-19

A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Madeira aprovou hoje, por maioria, um parecer favorável à proposta de decreto do Presidente da República para a renovação do estado de emergência nacional por mais 15 dias.

"Situações excecionais exigem medidas excecionais e, nesta altura, todos temos que cumprir as orientações e regras das autoridades de saúde e das forças de segurança, sem alarmismos, mas com sentido de responsabilidade", afirmou o presidente do parlamento regional, José Manuel Rodrigues, após reunião da Comissão Permanente, que decorreu por videoconferência.

O parecer da Assembleia Legislativa da Madeira à renovação do estado de emergência, visando a contenção da pandemia de covid-19, foi aprovado com os votos do PSD, PS, CDS-PP e JPP, contando com a abstenção do deputado único do PCP.