Covid-19

O Senegal e a República do Congo anunciaram hoje as primeiras mortes devido ao novo coronavírus, segundo o mais recente boletim do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC), emitido esta tarde.

Segundo o documento, há agora 209 mortes anunciadas devido à doença provocada pelo novo coronavírus no continente africano, que totaliza pelo menos 5.940 casos de infeção desde o início da pandemia.

Com os primeiros casos da doença declarados, na terça-feira, na Serra Leoa e no Burundi são agora 49 os países e territórios africanos com registo da doença.