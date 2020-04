Covid-19

A fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) em Tramagal, Abrantes, colocou hoje em 'lay-off' os seus cerca de 400 trabalhadores por um período previsível "até dia 19 de abril", confirmou a agência Lusa junto dos trabalhadores.

"A administração da MFTE entrou hoje em 'lay off', numa medida que se estende, para já, até dia 19 de abril, tendo a mesma sido discutida com os trabalhadores e que se prende com esta pandemia da covid-19 e com a falta de matéria-prima para a montagem dos camiões", disse à Lusa Valter Ferreira, coordenador regional da União de Sindicatos de Santarém.

Segundo o dirigente sindical, "a medida foi anunciada como sendo, para já, até dia 19 de abril, sendo que esta situação se pode prolongar, dependendo do evoluir da situação", referindo que o regime de 'lay-off' "vai ter como consequência que os trabalhadores tenham direito durante este período apenas a dois terços da remuneração" habitual.