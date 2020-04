Actualidade

A bolsa nova-iorquina começou o segundo trimestre com uma forte baixa, com os investidores ansiosos perante a série de notícias sobre a propagação do novo coronavírus e as suas consequências económicas.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 4,44%, para os 20.943,51 pontos.

O Dow Jones acaba de viver o pior mês desde 2008 e o pior trimestre desde 1987.