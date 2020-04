Covid-19

O Município de Ovar ativa hoje um serviço telefónico de apoio médico destinado a libertar a linha Saúde 24 e a garantir à população local aconselhamento profissional em caso de suspeita de contaminação por covid-19.

A medida visa garantir assistência atempada à comunidade de 55.400 habitantes do concelho do distrito de Aveiro, que desde 17 de março está em estado de calamidade pública devido ao novo coronavírus e que desde o dia 18 se encontra sob cerco sanitário - o que implica controlo de entradas e saídas no território e o encerramento de toda a atividade empresarial que não envolva bens de primeira necessidade.

"Para retirar pressão à linha Saúde 24, a Câmara Municipal implementou a Linha de Apoio Covid Ovar, para que os munícipes com sintomas possam ser atendidos e aconselhados por um profissional médico, das 08:00 às 20:00 durante a semana e das 10:00 às 18:00 ao fim de semana", explicou o presidente da autarquia, Salvador Malheiro.