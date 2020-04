Covid-19

Os Estados Unidos registaram esta quarta-feira um novo recorde diário de 884 mortes e de 25.200 pessoas infetadas, de acordo com uma contagem efetuada pela Universidade Johns Hopkins.

Esta forte aceleração eleva para 4.475 o número total de mortes desde o início da pandemia no país.

Os Estados Unidos também são, de longe, o país do mundo com o maior número de casos registados (213.372), ainda de acordo com a universidade, que atualiza continuamente os dados.