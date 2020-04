Covid-19

A balança comercial brasileira registou, no primeiro trimestre do ano, o seu pior resultado desde 2015, encerrando com um excedente de 6,1 mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros).

Os resultados, divulgados na quarta-feira pelo Ministério da Economia, refletem o impacto económico face ao surto do novo coronavírus.

O resultado do primeiro trimestre de 2020 é 32% inferior ao registado no período homólogo do ano passado, quando a balança comercial registou um excedente [quando as exportações superam as importações] de nove mil milhões de dólares (8,2 mil milhões de euros).