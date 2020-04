Covid-19

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) do Brasil suspendeu na quarta-feira um leilão de concessões de petróleo programado para o segundo semestre deste ano devido à conjuntura negativa para negócios gerada pela pandemia do novo coronavírus.

O órgão regulador informou em comunicado que, a pedido do Ministério de Minas e Energia, suspendeu temporariamente o seu 17.º leilão de concessões para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, o único que se realizaria em 2020.

A agência explicou que suspendeu todas as medidas que estava a tomar para organizar o leilão, como a publicação do pré-edital e da minuta de contrato, "face ao atual cenário económico e social decorrente da pandemia de covid-19", indicou a ANP.