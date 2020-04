Covid-19

O Governo brasileiro anunciou na quarta-feira que vai subsidiar suspensão de contratos e redução de salários e horas de trabalho como parte de um programa para mitigar o impacto económico do surto da covid-19.

As medidas impedem que pelo menos 12 milhões de trabalhadores percam o emprego devido à paralisação das empresas afetadas pelas medidas restritivas impostas para combater a epidemia, segundo cálculos do Governo, liderado pelo Presidente, Jair Bolsonaro.

O denominado "Programa de Emergência de Manutenção do Emprego", anunciado na quarta-feira numa conferência de imprensa em Brasília, permite que as empresas reduzam os salários e as jornadas de trabalho dos seus funcionários em 25%, 50% ou 70% durante três meses, assim como a suspensão do vínculo laboral por um período de dois meses.