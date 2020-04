Covid-19

As empresas portuguesas estão com dificuldades no acesso aos apoios anunciados pelo Governo, para fazer face ao impacto da pandemia de covid-19, de acordo com um inquérito levado a cabo pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP).

"Para 66,1% das empresas que responderam ao inquérito promovido pela CCIP a maior dificuldade é a imprevisibilidade decorrente das sucessivas alterações às medidas. Por outro lado, a exigência da redução da faturação como critério de elegibilidade foi referida por 54,3% das empresas como um grande constrangimento", adiantou a confederação, num comunicado.

Para além disso, 22,8% das inquiridas dão conta de "dificuldades no que se refere à obrigatoriedade de resultados de exploração positivos" e 13,6% na necessidade de "ter a situação regularizada face à Autoridade Tributária e Segurança Social", segundo a mesma nota.