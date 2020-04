Covid-19

O município de Anadia iniciou, na quarta-feira, uma "campanha de testes de despiste da infeção por COVID-19" nos idosos das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) deste concelho do distrito de Aveiro.

"Esta ação, que vinha sendo preparada pelo executivo camarário há já algum tempo, e que foi dificultada pela falta de respostas disponíveis no mercado, irá abranger, numa fase inicial, os utentes das estruturas residenciais para idosos (ERPI)", avança a Câmara Municipal liderada pela independente Teresa Cardoso.

A autarquia bairradina revela manter contacto diário com as IPSS, "no sentido de acompanhar a situação vivida em cada uma, bem como averiguar eventuais necessidades e problemas relacionados com o atual contexto de pandemia".