Covid-19

O governo grego impôs hoje o confinamento a mais de duas mil pessoas que vivem no campo de refugiados de Ritsona após terem sido detetados 20 casos da covid-19.

De acordo com o Ministério das Migrações do governo de Atenas, durante os próximos 14 dias fica totalmente proibida a entrada e a saída do campo situado a 75 quilómetros a noroeste da capital grega.

A decisão foi anunciada após ter sido detetado um primeiro caso de covid-19 numa refugiada de origem africana que deu à luz no hospital Alexandras de Atenas e que se encontrava em Ritsona.