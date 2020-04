Covid-19

A Groundforce Portugal vai colocar mais de 2.400 trabalhadores em 'lay-off', 69 terão o seu horário de trabalho reduzido e os administradores executivos propuseram uma redução de 30% do salário, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a Groundforce diz-se "fortemente afetada pela paragem de quase toda a frota TAP" e pelo "decréscimo abrupto" registado em todas as escalas onde opera por causa da pandemia da covid-19 e adianta que as medidas que a empresa vai adotar foram apresentadas na quarta-feira aos sindicatos.

Entre as medidas decididas pela empresa estão a colocação de 2.425 trabalhadores (85,6% do total) em suspensão temporária da prestação de trabalho ao abrigo do 'lay-off' simplificado, recebendo todos 2/3 das remunerações fixas mensais.