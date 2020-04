Covid-19

O presidente do Núcleo Empresarial da Região da Guarda (NERGA) alertou hoje para a possibilidade de alguns comércios e pequenas empresas da região não conseguirem ultrapassar as dificuldades económicas causadas pela pandemia da covid-19.

"Estou a ver com muita, muita preocupação, a questão do comércio local e muito mais o comércio de rua, que está elencado, no fundo, em pequenas empresas, que têm um trabalhador ou dois ou três", disse hoje Pedro Tavares à agência Lusa.

Segundo o presidente da associação empresarial da Guarda, "se já havia dificuldades, neste momento são muito maiores", porque "as lojas foram obrigadas a fechar" devido à covid-19.