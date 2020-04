Guiné-Bissau/Eleições

O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau vai marcar o plenário para analisar o contencioso eleitoral relativo à segunda volta das presidenciais quando forem ultrapassadas as circunstâncias que determinaram o estado de emergência no país, anunciou aquele órgão.

"A direção do Supremo Tribunal de Justiça pondera agendar a discussão da aparente controvérsia sobre a questão da marcação do seu plenário para julgamento do processo eleitoral logo que estejam reunidas as condições objetivas para o fazer, ou seja, superadas que estejam as circunstâncias que determinaram a declaração do estado de emergência no nosso país, fundado na calamidade de saúde pública", refere, em comunicado, a mais alta instância judicial guineense.

No comunicado, que a Lusa teve hoje acesso, o Supremo Tribunal de Justiça salienta que "há milhões de pessoas em casa em todo o mundo a cumprir o período de quarentena" devido ao novo coronavírus, que a Organização Mundial de Saúde considerou uma pandemia mundial.