Covid-19

O PCP voltou hoje a manifestar as suas reservas ao estado de emergência devido à pandemia de covid-19 e pediu medidas para que o "problema de saúde não se transforme num problema social de ainda maiores dimensões".

"São muitas as necessidades a que é preciso dar resposta para que o problema de saúde pública não se transforme num problema social de ainda maiores dimensões", afirmou o líder parlamentar dos comunistas, João Oliveira, no debate, no parlamento, sobre o prolongamento do estado de emergência devido à pandemia.

Com o "surto epidémico", afirmou, o país enfrenta "um conjunto grande de problemas sanitários, económicos e também sociais" e para a sua solução o estado de emergência não é obrigatório.