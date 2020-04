Covid-19

O centro de testes instalado no Estádio de Leiria, com capacidade para fazer cem testes por dia a pessoas potencialmente infetadas com covid-19, entra hoje em funcionamento, anunciou o município.

Segundo a autarquia, os testes são gratuitos e realizados mediante a apresentação de prescrição médica do Serviço Nacional de Saúde, permitindo ao utente permanecer no interior da viatura durante o procedimento.

O centro de testes instalado no interior da infraestrutura desportiva dispõe de duas linhas de atendimento, estando prevista a entrada de viaturas pelo portão junto ao topo norte do estádio e saída pela porta da maratona, situada no topo sul.