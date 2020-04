Covid-19

O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, disse hoje que o executivo está em contacto com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) para a mobilização de recursos necessários à luta contra a covid-19.

"Estamos a interagir com os nossos parceiros de cooperação, com destaque para o Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial na mobilização de recursos", afirmou Carlos Agostinho do Rosário, falando durante a apresentação do Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2020-2024 aos deputados da Assembleia da República.

Rosário não entrou em detalhes sobre os valores que o executivo moçambicano pretende obter junto de instituições financeiras internacionais, mas adiantou que o apoio será usado para o reforço da ajuda às populações mais pobres e mitigação do impacto no tecido empresarial nacional.