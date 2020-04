Covid-19

O porta-voz do PAN, André Silva, defendeu hoje que a renovação do estado de emergência é uma "medida lógica", e pediu ao Governo para "ir mais longe em alguns aspetos", restringindo "ainda mais os movimentos".

"Temos hoje indícios de que fizemos bem em decretar o estado de emergência para conter a propagação da Covid-19 porque a evolução da situação demonstra uma tendência de contenção da taxa de crescimento de infetados, que terá uma relação com o encerramento das escolas e com as medidas de contenção já implementadas. Estes progressos indiciam que o estado de emergência está a ser eficaz", afirmou o deputado durante o debate parlamentar sobre a renovação do estado de emergência.

"A medida lógica, baseada na evidência científica, é pois renovar o estado de emergência", assinalou.