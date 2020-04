Covid-19

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) elogiou hoje a "atitude responsável" dos portugueses e defendeu que não é o estado de emergência que "permite ao Governo dar as respostas necessárias" na contenção da pandemia de covid-19.

"Não é o estado de emergência" que permite ao Governo "dar as respostas necessárias" para que "não falte material de proteção aos profissionais de saúde ou ventiladores aos doentes ou para reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", afirmou José Luís Ferreira, deputado do PEV, no debate, no parlamento, sobre o prolongamento do estado de exceção.

Enquanto os portugueses "continuarem a olhar com todo o sentido de responsabilidade para as recomendações das autoridades públicas", argumentou o deputado, o Governo "continua a dispor, dentro do quadro legal normal, de todas as condições para que nada falte neste combate".