A Comissão Europeia propôs hoje a adoção de várias medidas de cariz temporário para auxiliar os setores das pescas e da aquicultura, "particularmente atingidos pela disrupção do mercado" provocada pela pandemia de covid-19, face ao súbito declínio de procura.

Para mitigar o impacto socioeconómico do novo coronavírus nas pescas e na aquicultura, Bruxelas propõe um pacote de medidas temporárias que inclui apoios financeiros a pescadores, profissionais dedicados à aquicultura e organizações de produtores, pela cessação temporária ou grande redução das suas atividades, assim como uma flexibilização da realocação dos recursos financeiros dentro dos programas operacionais de cada Estado-membro. Estas medidas têm ainda de receber o aval do Conselho e do Parlamento Europeu.

Segundo o executivo comunitário, "esta iniciativa introduz medidas adicionais e providencia flexibilidade das regras que orientam as despesas no quadro do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas" (FEAMP), algo que o Governo português solicitara recentemente.