Covid-19

As associações empresariais de quatro concelhos do interior do distrito de Coimbra alegaram hoje que o Estado "esquece os gerentes" das firmas nos apoios do 'lay-off' e pediram ao Governo para corrigir a situação.

"Pedimos que o Estado intervenha com urgência, pois muitos empresários veem-se obrigados por esta pandemia a fechar portas, seja por falta de clientes, seja por quebra das cadeias de abastecimento ou outras razões diretamente relacionadas" com a pandemia da covid-19, afirmam as organizações.

Em comunicado, a Associação Empresarial Serra da Lousã, da Lousã, a Associação Empresarial de Poiares, o Clube de Empresários de Miranda do Corvo e o Núcleo Empresarial de Penela alertam que os empresários "veem-se sozinhos, sem apoio para si próprios e para as suas famílias, que tanto dependem da faturação que a empresa realiza e que está muito reduzida ou mesmo parada".