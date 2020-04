Covid-19

O deputado único da Iniciativa Liberal anunciou hoje o seu voto contra a renovação do estado de emergência por considerar que o novo decreto pisa "demasiadas linhas", lembrando que a democracia não está suspensa.

"São demasiadas linhas, a democracia não está suspensa e o combate a esta epidemia não pode ser pretexto para violar os direitos e as liberdades individuais sem escrutínio e sem crítica", considerou João Cotrim Figueiredo esta manhã no debate sobre a renovação do estado de emergência no parlamento.

Entre as "linhas vermelhas" enumeradas pelo deputado estão "o controlo de preços e racionamento de produtos e materiais sem nunca saber quais, mais limites à liberdade empresarial, mais limitações à circulação de pessoas, alterações arbitrárias a contratos, suspensões adicionais de direitos sindicais, derrogação do código penal".