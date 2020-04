Covid-19

A Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) defendeu hoje o aumento dos apoios governamentais às transportadoras africanas e do Médio Oriente, que podem perder 23 mil milhões de dólares devido à pandemia.

"A IATA fortaleceu o seu apelo para uma ação urgente dos governos em África e no Médio Oriente para fornecerem apoio financeiro às transportadoras, já que o último cenário para a potencial queda de receitas este ano aponta para perdas de 23 mil milhões de dólares [21 mil milhões de euros], sendo 19 mil milhões de dólares [17,3 mil milhões de euros] no Médio Oriente e 4 mil milhões de dólares [3,6 mil milhões de euros] em África", lê-se num comunicado hoje divulgado em Genebra.

"Isto traduz-se numa queda de receita para a indústria na ordem dos 32% para África e 39% para o Médio Oriente este ano, em comparação com o ano passado", acrescenta-se no texto, que indica que a África do Sul, a Nigéria, a Etiópia e o Quénia estão entre os países mais afetados.