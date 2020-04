Covid-19

O Presidente filipino, Rodrigo Duterte, pediu às autoridades de segurança que abatam qualquer pessoa que cause "distúrbios" em áreas mantidas em isolamento devido à pandemia do covid-19.

Com frequência, as autoridades filipinas minimizam as palavras do seu Presidente.

Quase metade dos 110 milhões de habitantes do arquipélago está confinada em suas casas e milhões de filipinos vivem em grande precariedade e encontram-se desempregados.