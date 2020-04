Covid-19

As autoridades da Guiné-Bissau determinaram que as pessoas só podem circular no país entre as 07:00 e as 11:00 para compra e venda de bens essenciais, segundo o decreto-lei que regulamenta o estado de emergência devido à covid-19.

O estado de emergência na Guiné-Bissau foi declarado em 27 de março e prolonga-se até 11 de abril, com possível renovação, depois de no dia 25 de março terem sido confirmados dois casos de contaminação por covid-19, que já aumentaram para nove.

No decreto-lei que regulamenta o estado de emergência na Guiné-Bissau, aprovado na quarta-feira pelo Governo de Nuno Nabian, determina-se também o isolamento obrigatório para pessoas infetadas com o novo coronavírus ou com suspeitas.