Covid-19

O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) criou um centro de quarentena para a covid-19, no assentamento do Lóvua, onde se encontram mais de 6.000 refugiados da República Democrática do Congo (RDCongo).

Segundo a chefe da Área de Relações Externas do ACNUR em Angola, Juliana Ghazi, apesar de não ter sido registado nenhum caso suspeito do novo coronavírus, como medida preventiva, foi criado um centro de quarentena e estão a ser formados trabalhadores da comunidade para a triagem de casos.

"Estamos a estabelecer ainda mais medidas para que se consiga evitar que a covid-19 chegue ao assentamento, a gente não tem nenhum caso registado ainda e esperamos que continue assim", acrescentou.