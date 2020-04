Actualidade

O crédito malparado no balanço dos bancos portugueses caiu 8.658 milhões de euros em 2019, segundo os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

Na publicação 'Sistema bancário português - desenvolvimentos recentes', hoje divulgada, o regulador e supervisor bancário refere que no final de dezembro de 2019 o valor bruto de crédito malparado era de 17.194 milhões de euros, valor que representa menos 8.658 milhões de euros do que o registado em dezembro de 2018 (25.852 milhões de euros).

O crédito malparado no balanço dos bancos que operam em Portugal representava, em dezembro de 2019, 6,1% do crédito total, abaixo dos 9,4% de dezembro do ano anterior.