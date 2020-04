Actualidade

A Comissão Europeia anunciou hoje o encerramento de um processo de infração contra Portugal referente aos registos de identificação dos passageiros, por o país já ter transposto para a legislação nacional as regras comunitárias para estes dados.

No pacote de infrações do mês de abril, o executivo comunitário dá, então, conta de que encerrou o processo por Portugal ter transposto "integralmente para o direito nacional as regras da UE relativas à utilização dos dados dos registos de identificação dos passageiros", nomeadamente na aviação, visando a prevenção e deteção da criminalidade e do terrorismo.

Além de Portugal, foram encerrados processos contra Bulgária, Chipre, Estónia, França, Grécia, Luxemburgo e Roménia.