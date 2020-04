Actualidade

Os escritores Daniel Kehlmann, Shokoofeh Azar, Gabriela Cabezón Camara, Fernanda Melchor, Yoko Ogowa e Marieke Lucas Rijneveld são os seis finalistas, hoje anunciados, do Prémio Booker Internacional, que distingue a melhor obra de ficção traduzida para língua inglesa.

O anúncio foi feito ao meio-dia pelo presidente do júri, o escritor e crítico literário Ted Hodgkinson, através da Internet, tendo-se seguido os restantes membros do júri, que, também remotamente, falaram sobre cada uma das obras.

Ted Hodgkinson começou por assinalar que estes são "tempos estanhos para fazer anúncios, entre tanta incerteza sobre o futuro e com as vidas alteradas em tantos aspetos", para depois salientar que é "nestes momentos desconhecidos" que se reafirma o que mais importa": "o que nos tira do isolamento e nos leva ao encontro uns dos outros".