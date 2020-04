Covid-19

A União Africana (UA) estimou hoje que, no final de abril, haverá países no continente a ultrapassar os 10 mil casos de covid-19, assinalando que as infeções estão a crescer de forma "brusca" e "consistente".

"Projetamos que, no final de abril, vamos começar a ver países a ultrapassarem a marca das 10 mil infeções", disse hoje, em Adis Abeba, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong.

John Nkengasong, que falava aos jornalistas no 'briefing' semanal sobre a progressão da doença no continente, adiantou que 49 países africanos somam hoje 6.213 infeções pelo novo coronavírus, das quais resultaram 221 mortes e 469 recuperações.