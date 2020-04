Covid-19

O presidente do Parlamento Europeu (PE), David Sassoli, anunciou hoje que vai questionar a Comissão Europeia sobre como esta pretende reagir ao reforço de poderes do primeiro-ministro húngaro, que suspeita violar os valores democráticos da União Europeia (UE).

"Recebi hoje um mandato para enviar uma carta à Comissão Europeia, questionado como tencionam reagir à lei aprovada pelo Parlamento húngaro e avaliar se constitui uma séria violação do Artigo 2.º do Tratado - que inscreve os nossos valores, baseados na democracia e liberdade", salientou Sassoli, num comunicado após uma reunião, por via remota, da conferência de líderes do PE.

Também hoje, em conferência de imprensa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar particularmente preocupada com a situação na Hungria.