Actualidade

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) está a receber candidaturas, até 15 de outubro, para a quarta edição do Prémio de Composição Francisco Martins, músico português da época do Renascimento, foi hoje anunciado.

O prémio destina-se a compositores de nacionalidade portuguesa e a compositores estrangeiros residentes em Portugal, sem limite de idade, que desejem apresentar uma ou mais obras.

O objetivo, segundo o regulamento do concurso, "é incentivar, quer a criação contemporânea para orquestra clássica, quer a divulgação e circulação de novo repertório que possa ser facilmente programado pela generalidade das orquestras nacionais".