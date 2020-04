Covid-19

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público propõe que sejam suspensas as penas de prisão subsidiária, autorizada a saída antecipada de presos em final de pena e antecipada a reapreciação da liberdade condicional durante a pandemia pela covid-19.

Num documento, a que a agência Lusa teve hoje acesso, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) apresenta seis medidas que considera poderem "evitar, diminuir ou limitar o impacto da covid-19 no meio prisional".

No sentido de corresponder ao apelo das Nações Unidas, o SMMP recomenda que, enquanto durar "a calamidade pública" sejam suspensas as penas de prisão subsidiária - aplicadas a quem, por exemplo, não pagou multas -, os mandados de detenção para execução da referida pena e o fim das mesmas para quem as está a cumprir neste momento.