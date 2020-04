Covid-19

O petróleo da OPEP afundou-se na quarta-feira para 16,87 dólares por barril, menos 25,38% que no dia anterior e o valor mais baixo desde finais de 2001, informou hoje o cartel petrolífero em Viena.

Com esta queda, a cotação do barril de referência da OPEP (Organização de Países Exportadores de Petróleo) acentuou o afundamento iniciado depois do surto da pandemia da covid-19 na China, tendo perdido 76% - ou 54 dólares - face ao pico de 70,87 dólares que alcançou em 06 de janeiro.

A última vez que se situou num nível tão baixo foi em dezembro de 2001, quando registava uma forte descida causada por uma crise do transporte aéreo, depois dos atentados terroristas contras as Torres Gémeas de Nova Iorque em 11 de setembro de daquele ano.