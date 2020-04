Covid-19

O Ministério Público alemão está a investigar as circunstâncias da morte de 22 pessoas infetadas com o novo coronavírus num lar de idosos em Wolfsburg, no estado da Baixa Saxónia (noroeste da Alemanha), foi hoje divulgado.

Segundo o diário local Wolfsburger Allgemeine Zeitung, citado pelas agências internacionais, a investigação foi aberta após uma queixa fundamentada por informações facultadas por funcionários da equipa do lar que apontam para uma eventual negligência e uma "situação de higiene catastrófica".

Também foi apontado que o lar de idosos em questão proibiu a entrada de visitas externas demasiado tarde, tendo sido esta uma das primeiras medidas adotadas pela maioria das residências para idosos na Alemanha face à pandemia da covid-19.