A ONU anunciou a realização de consultas para reunir virtualmente as partes em conflito no Iémen, para conseguir um cessar-fogo neste país devastado pela guerra há cinco anos e impedir a propagação do novo coronavírus.

Perante a atual crise humanitária, o Iémen, o país mais pobre da península arábica, não registou ainda nenhum caso de covid-19, mas a recente escalada de violência frustrou as esperanças de um cessar-fogo destinado a conter a pandemia.

"O enviado especial (da ONU para o Iémen) Martin Griffiths está a realizar consultas bilaterais diárias com o objetivo de reunir as partes virtualmente o mais depressa possível", de forma a "alcançar um cessar-fogo", anunciaram as Nações Unidas, numa declaração a partir do seu escritório no Dubai.