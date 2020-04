Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai reavaliar as suas recomendações sobre o uso de máscaras para prevenir a contaminação com covid-19, disse hoje o presidente do grupo de especialistas que vai discutir o assunto.

Citado pela BBC, David Heymann, que vai presidir a um grupo de especialistas que irá reavaliar quem deve usar máscaras, disse que a equipa vai analisar novos dados que estimam que o vírus possa ser projetado mais longe do que se pensava.

Um estudo norte-americano sugere que o vírus projetado pela tosse atinja seis metros e pelos espirros oito.