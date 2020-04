Covid-19

As empresas cabo-verdianas vão poder aceder a financiamentos bancários de até 40 milhões de escudos (363 mil euros) para reforço da tesouraria e fundo de maneio, mitigando as consequências da pandemia de covid-19, anunciou hoje o Governo.

O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, apresentou hoje publicamente, na cidade da Praia, as linhas de crédito "montadas" em conjunto com a banca, para "abranger todo o universo empresarial de Cabo Verde", que ascendem globalmente a 3,3 mil milhões de escudos (30 milhões de euros). Contudo, alertou: "As empresas que despedirem trabalhadores não serão priorizadas".

Cabo Verde cumpre hoje o quinto dia, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia da covid-19, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas suspensas.