O candidato favorito dos democratas às presidenciais de novembro nos EUA, Joe Biden, considerou hoje que a convenção do partido terá de ser adiada de julho para agosto devido à ameaça do coronavírus.

"Depende das medidas que forem adotadas entre agora e o meio do verão, para alterar esta curva", disse durante uma entrevista na noite de quarta-feira no programa do comediante Jimmy Kimmel, transmitido pela cadeia televisiva ABC.

"Duvido que a convenção democrata possa ocorrer no início ou em meados de julho. Penso que será adiada para agosto. Apenas tenho de estar preparado para essa alternativa, e não sabemos qual será a alternativa", disse.