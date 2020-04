Covid-19

Trinta músicos do Fundão vão atuar no "Fica Em Casa Festival", uma iniciativa que decorre de sexta-feira a domingo, 'online', e que quer sensibilizar as pessoas para a necessidade de se manterem em casa face à pandemia da covid-19.

O evento é organizado pela empresa "Felling Events", em parceria com a Câmara do Fundão, Jornal do Fundão e Rádio Cova da Beira, e "pretende ser uma forma de evasão aos dias difíceis que o mundo atravessa", bem como "sensibilizar as pessoas para a importância de ficar em casa, protegendo-se a si e aos outros", refere aquela autarquia do distrito de Castelo Branco, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os artistas vão atuar a partir das suas casas, com uma série de concertos em transmissão direta através da rede social Facebook e em 'streaming'.